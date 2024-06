Dans une tour, un vieil écrivain relate l'histoire d'un "Grand Changement" intervenu pendant sa jeunesse : lors de la première guerre mondiale, la chevelure d'une comète a effleuré la terre, provoquant diverses mutations atmosphériques qui ont bouleversé son existence et celle de l'humanité toute entière. A la suite de l'évènement, les émotions et sentiments humains - amour, haine, jalousie,... - ont en effet subis d'étranges métamorphoses et une forme de conscience supérieure s'est éveillée. Roman d'amour, fable philosophique et réquisitoire contre la société autant que récit de Science-Fiction, "Au temps de la comète" est ici l'occasion pour l'auteur de "La Guerre des mondes" d'exposer son utopie d'une humanité nouvelle enfin libérée de l'égoïsme et de la violence.