L'étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde

Le célèbre docteur Jekyll pense qu'en tout individu cohabitent deux êtres, l'un bon, l'autre mauvais. Il cherche et trouve le moyen de les dédoubler physiquement. Grâce à une potion chimique, il peut à son gré devenir tantôt l'un tantôt l'autre de ces deux "moi" . Il prend d'extrêmes précautions pour que son entourage ne découvre pas qu'il se transforme la nuit tombée en un monstre hideux, Mr Hyde, qui attaque les passants dans les rues sordides de Londres. Mais son secret est découvert par son notaire qui force bientôt la porte de son cabinet. La potion est devenue inefficace et Jekyll-Hyde, incapable de reprendre son "moi" naturel de brave homme, choisit alors de se donner la mort. "L'Etrange Cas du Dr Jekyll et de M. Hyde" est l'un des chefs-d'oeuvre de la littérature d'épouvante.