L'insoumise et le pirate, Natacha J. Collins Jamaïque, 1656. Juliet se réveille en pleine mer, sur un bateau de pirates, perdue et désorientée. Heureusement, très vite, les souvenirs reviennent : le meurtre de son mentor, la fuite dans la ville, l'agression... Se pourrait-il qu'elle doive son salut à cet équipage de forbans ? D'autant que Luke Hawthorne, le capitaine, est bien loin du rustre bandit qu'elle imaginait ; et Juliet se surprend même à admirer son beau profil... Pourtant, hors de question d'obéir à cet homme - si séduisant soit-il - et de risquer d'être vendue au plus offrant une fois au port ! Aussi décide-t-elle de s'échapper, coûte que coûte... Roman réédité