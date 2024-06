My Hero Academia Tome 39

Rejoignez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! All for One, qui compte bien rejoindre Tomura, continue de rajeunir... Pour les héros, un seul objectif désormais : le retenir à tout prix jusqu'à ce qu'il disparaisse ! Hélas, il ne reste plus grand-monde en état de combattre. All Might s'avance alors, prêt à affronter son vieil ennemi ! Mais, sans alter, cela semble mission impossible... Au même moment, Shoto tente désespérément de rejoindre Endeavor et Toya, au bord de l'implosion... Pour les Todoroki, l'instant de vérité a sonné !