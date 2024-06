Général Patton. Cowboy de l'US Army

George Patton. Jamais l'US Army n'avait connu pareil soldat dans ses rangs. Une volonté de fer, un sens de l'honneur bien particulier. Et un Colt à la ceinture, surtout, à l'époque où les fusils-mitrailleurs ont depuis longtemps relégué ces armes du passé aux oubliettes. Mais Patton est bien plus qu'un général : c'est un symbole, comme seuls les conflits les plus terribles peuvent faire naître. Des plages normandes aux Ardennes, les bottes fichées sur les carlingues des chars lancés à pleine vitesse, Patton ne s'arrête pas, jamais. Une seule chose compte : la victoire. Pour cela, et pour la primeur de celle-ci, notre homme est prêt à tout. Sans aucune mesure. Nous sommes le 26 janvier 1944, ce matin d'hiver à Londres, Patton va devoir répondre de ses actes. Il est 8 heures, et c'est l'Heure H, de mon histoire.