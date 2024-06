Joséphine, L'impératrice

Alors qu'il vient d'abdiquer pour la deuxième fois en un peu plus d'un an, Napoléon Bonaparte est en chemin vers son dernier exil. En quittant Paris, c'est à Malmaison, son ancienne demeure, qu'il décide de faire une halte. Cela n'a rien de fortuit. Sa première épouse, Joséphine, y est morte l'année précédente. Le destin de l'Aigle, directement ou non, a basculé après ce divorce prononcé à la fin de l'année 1809. Ce n'est peut-être pas un hasard. L'histoire de ce couple est tout aussi tragique que flamboyante. Joséphine, c'est l'impératrice du coeur, le chantre de l'opiniâtreté. Après tout, ne se sont-ils pas toujours aimés, mais jamais au même moment ? Nous sommes le 28 juin 1815, il est 21 h 30 dans les jardins de la Malmaison et c'est l'Heure H, de mon histoire.