Caroline. Héroïne des trente glorieuses

A l'instar de Martine, le personnage de Caroline est une figure emblématique de la littérature jeunesse. Créée par Pierre Probst en 1953 chez Hachette, elle incarne l'après-guerre et les Trente Glorieuses où l'abondance, les loisirs et la consommation contrastent avec les années de restriction matérielle qui ont précédé. Observateur du monde, des transformations de la France de l'après-guerre, du baby-boom et de la société de consommation naissante, Pierre Probst est un "faiseur d'espaces" . Il donne à Caroline une extrême mobilité qui la pousse à être sans cesse sur les routes. Au fil des 44 albums qui constituent la série, Caroline construit son identité sur les moments agréables de l'existence, en particulier les loisirs et les voyages. Elle découvre la ville, la campagne, l'Europe et le monde et initie ses jeunes lecteurs aux pratiques récentes et populaires du tourisme. Comme Martine, à laquelle elle est souvent comparée, Caroline est une héroïne de la Nouvelle Vague. Elle s'adresse cependant à un lectorat de "Français moyens" qui commencent à accéder aux loisirs des classes aisées. Ainsi, sa grande spécificité est sa capacité à "gérer les distances" . Une idéologie du mouvement très forte se dégage de la série, faisant de Caroline un produit culturel social, historique et spatial. Montrant comment le personnage de Caroline est fondamentalement marqué par les années de pleine croissance, ce livre explore un phénomène littéraire et culturel marquant pour plusieurs générations qui ont trouvé dans le personnage l'intrépidité et la curiosité qui animaient leur époque.