La Véritable Histoire de Thelma et Louise. 2024

Trois femmes. Thelma, Louise et Celle qui... Les deux premières, issues de la culture populaire et du cinéma américain, sont une trace vivante du refus de la vie monotone et de l'asservissement perpétré par la domination masculine. Celle qui... s'en souvient. Venue d'une autre époque, elle réinvoque leur puissance et leur pouvoir de résistance : celui du " Non " qui peut engendrer la métamorphose. Lors de la traversée hypnotique de l'Amérique, les voix se répondent, s'enchâssent, se remémorent, jusqu'au fameux saut final.