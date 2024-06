Amours 2040

La nouveau roman d'Alexandre Marcel, connu sous le pseudonyme de Papa Plume et suivi par plus de 300 000 personnes sur les réseaux sociaux Repoussez les frontières de l'amour avec Meilleure Vie. Quitté à quelques semaines de son mariage, Etienne, un incurable romantique de 29 ans, est prêt à tout pour rencontrer de nouveau l'amour. Nicole ne sait comment se remettre de la mort de son mari. Peut-elle seulement vivre sans l'homme avec qui elle a partagé cinquante ans de complicité ? Tom et Luna viennent d'apprendre que leur voeu le plus cher de fonder une famille ne se réalisera jamais. Dans leur soif absolue d'amour, tous pourraient bien se laisser tenter par Meilleure Vie, l'application miracle capable d'exaucer les souhaits les plus fous. Mais à quel prix ?