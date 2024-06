Le jeu intérieur du tennis. Le guide pour atteindre l'excellence

Un classique du management de la performance : 800 000 exemplaires vendus, traduit en 13 langues ! Ce livre au succès phénoménal a accompagné des générations de joueurs de tennis américains. Il constitue un guide essentiel pour tous ceux qui souhaitent dépasser leurs blocages et améliorer leurs performances, aussi bien dans le domaine sportif que dans la vie personnelle ou professionnelle. Timothy Gallwey a été un pionnier de la psychologie du sport. Il donne les clés pour : -se recentrer en laissant de côté la nervosité, le doute et les distractions ; -atteindre un état de "concentration détendue" qui permet de donner le meilleur de soi-même ; -améliorer sa technique par un entrainement intelligent, puis mettre en pratique durant les matchs. Un livre qui permet de maîtriser nos pensées négatives et destructrices au tennis... et dans la vie. Un classique du management de la performance : 800 000 exemplaires vendus, traduit en 13 langues ! Ce livre au succès phénoménal a accompagné des générations de joueurs de tennis américains. Il constitue un guide essentiel pour tous ceux qui souhaitent dépasser leurs blocages et améliorer leurs performances, aussi bien dans le domaine sportif que dans la vie personnelle ou professionnelle. Timothy Gallwey a été un pionnier de la psychologie du sport. Il donne les clés pour : - se recentrer en laissant de côté la nervosité, le doute et les distractions ; - atteindre un état de " concentration détendue " qui permet de donner le meilleur de soi-même ; - améliorer sa technique par un entrainement intelligent, puis mettre en pratique durant les match. Un livre qui permet de maîtriser nos pensées négatives et destructrices au tennis... et dans la vie.