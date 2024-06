L'art d'avoir toujours réponse à tout. Guide pratique de la répartie

Bien s'exprimer, ça s'apprend ! Corentin est bègue et très timide durant l'enfance et l'adolescence. Pour dépasser ses blocages, il participe à un concours d'éloquence. Et à force de travail, il parvient à se hisser à deux reprises en finale du championnat international de débat francophone. C'est sa méthode éprouvée qu'il partage dans ce livre. Avec de nombreux conseils, exemples et exercices, c'est un véritable guide pratique qui est proposé, applicable tout de suite. De la simple conversation au débat en public, lors d'un conflit ou d'une présentation orale, vous aurez désormais de la répartie en toute situation.