Français, "deux souches"

Un récit témoignage. Les auteurs sont tous deux nés à Paris. Farid et Phil ont de nombreux points communs : même âge, nés à Paris tous les deux, fans de moto et des Stones. Ils ont été en conflit avec leurs parents et sont athées tous les deux. Certes Farid est un grand sportif, et Phil pas du tout. Mais Farid ajoute que la seule vraie différence entre eux, c'est que lui est un Français " deux souchesA ", il est franco-algérien. Ils se sont rencontrés lorsque Farid était sous l'uniforme et lorsque Philippe était coopérant. Leur amitié n'a jamais cesser de s'amplifier. Un superbe exemple de différence qui rapproche. Deux histoire qui en font une. Deux parisiens, dont un franco-algérien pour des raisons administratives. Deux vies différentes, deux approches, et deux expériences, mais une amitié qui rassemble et qui dure au point qu'un livre en jaillit. Le descriptif de cette amitié dans l'ouvrage des deux auteurs transpire à chaque page dont on se délecte.