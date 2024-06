Le Tour de France d'antan. Les pionniers de la Grande Boucle

Sous la plume de Jacques Chancel, Le Tour de France d'antan (nouvelle édition) donne à voir les débuts de cet événement sportif incontournable. Rythmé par une centaine d'images - dont certaines inédites - soutenues par les commentaires de Jacques Chancel, Le Tour de France d'antan donne à voir les débuts de cet événement sportif incontournable. A l'époque où il réunissait amateurs et premiers champions sous les yeux d'une foule toujours plus enthousiaste, les premiers photographes ont su rendre le côté humain et sportif de cet exploit qui, depuis 1903, met chaque année à l'honneur la reine de la route. L'ouvrage offre ainsi une vision insolite, émouvante et exceptionnelle du Tour. L'iconographie provient de plusieurs collections particulières et de la banque d'image du journal L'Equipe.