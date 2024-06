Angle mort

Comment peux-tu être aussi aveugle ? Après une nouvelle dispute avec Jake, son mari, Edie quitte le domicile conjugal pour aller s'installer chez leur meilleur ami, Ryan. Quelques jours plus tard, l'impensable se produit, Jake est assassiné. Ryan est immédiatement suspecté du meurtre. Contrainte de revenir habiter seule dans la maison du crime, une demeure perdue en haut des falaises, Edie, isolée de tous, est partagée entre le chagrin et la terreur. Bientôt, elle doit répondre aux questions de Neeta, la policière chargée de l'enquête. Ensemble, les deux femmes vont tenter d'expliquer l'inexplicable. Si tout accuse Ryan, Edie refuse d'y croire. Mais alors, que s'est-il passé ce jour-là ? Qui a pu vouloir se débarrasser de Jake, et surtout pourquoi ? " Une intrigue palpitante jusqu'à la dernière page. Inlâchable ! " Télé 7 Jours " Avec ce court thriller psychologique, Paula Hawkins ose aborder des thèmes brûlants d'actualité : les abus sexuels, le harcèlement scolaire, et la passivité qui souvent rime avec complicité. " Paris Match