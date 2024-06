Footballs politiques

Comment reconnecter le sport de haut niveau, aux enjeux financiers et géopolitiques considérables, ainsi que ses modes de compétition qui peuvent parfois être toxiques, à des valeurs sociales prônant le vivre ensemble et l'inclusion ? Enjeux financiers et géopolitiques considérables, modes de compétition toxiques, mise en danger de la santé des athlètes, violence sexistes et sexuelles, racisme, homophobie, replis identitaires... , les dérives associées au sport, et au football en particulier, sont toujours plus nombreuses dans nos sociétés. Peut-on encore aimer le sport de haut niveau ou celui-ci est-il voué à n'être que le reflet d'un monde en perdition ? Après avoir fait le constat de certains problèmes inhérents au monde sportif aujourd'hui, Pauline Londeix explore aussi ce que le sport peut apporter collectivement et individuellement, et l'intelligence tactique dont il permet l'expression. Elle creuse également des pistes d'évolutions positives possibles à partir d'exemples comme le football féminin. Très populaire au début du XXe siècle, certains ne voient pourtant en lui qu'un " sous-football " aujourd'hui. Et s'il était, au contraire, l'avenir de ce dernier ? S'appuyant sur de nombreux témoignages, ainsi que sur d'autres sports comme le flag football, discipline olympique en 2028, et sur certaines initiatives de football amateur, Pauline Londeix démontre que d'autres modèles sont possibles.