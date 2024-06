Les filles au chocolat Tome 9 : Coeur cacao

Evénement : une nouveauté Filles au chocolat ! Alors que leurs parents sont en voyage, Anna (13 ans), Kat et leur grand frère Tommy se retrouvent à vivre à Tanglewood ! Pour Anna, c'est l'occasion de se rapprocher des soeurs Tanberry, qui vont l'aider dans une passe difficile, alors qu'elle abandonne sa passion de toujours, la gymnastique. Son coeur a trouvé une nouvelle direction : la liberté des arts du cirque, et surtout le charmant Luke, qui lui fait découvrir sur monde inconnu... Un roman sur la liberté et la résilience à découvrir dès 9 ans.