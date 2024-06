111 Lieux en Charente-Maritime à ne pas manquer

La Charente-Maritime est un territoire extraordinaire. Elle ne laisse personne indifférent, que l'on soit de passage ou installé ici pour la vie. Dotée d'un patrimoine exceptionnel, d'une histoire rocambolesque et d'une nature luxuriante et préservée, elle réunit tous les critères pour prétendre à la palme du département parfait ! C'est ce que va vous prouver l'auteur de cet ouvrage, véritable déclaration d'amour à ce territoire autrefois nommée " Charente-Inférieure " ! En proposant des visites surprenantes, des boutiques amusantes et des adresses accueillantes, Nicolas Barrault-Baudy dessine un portrait insolite de sa région. Partez à la recherche d'un tunnel exigé par Napoléon, mais jamais achevé, d'un puits creusé par les prisonniers de la Commune de Paris ou d'un passionnant musée de la Carte postale. Enfilez vos meilleures chaussures et votre fidèle paletot, et laissez-vous guider à travers les villes et villages qui composent ce département riche en anecdotes loufoques, loin des sentiers touristiques bondés.