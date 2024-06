L'essentiel de la thérapeutique en médecine vasculaire. A l'usage de l'interne et du praticien

Complet, clair et pratique, cet Essentiel de la thérapeutique en médecine vasculaire est un outil à destination des internes et des praticiens en médecine vasculaire. Tout couleur et richement illustré, il propose douze chapitres didactiques, qui s'appuient sur les dernières recommandations nationales et internationales de prise en charge : - Pathologie veineuse thromboembolique, - Pathologie veineuse thromboembolique, - Artériopathie des membres, - Dissections, anévrismes, - Elastopathie, - Hypertension artérielle, - Dyslipidémie, - Acrosyndromes, - Vascularites, - Varices des membres inférieurs, - Compression veineuse, - Lymphoedème, - Pansements.