Les conseils magiques de l'arc-en-ciel

Des messages hauts en couleurs pour mettre des paillettes dans chaque domaine de ta vie ! Nous avons tous besoin, de temps à autre, d'un petit coup de pouce pour nous diriger dans la bonne direction. A la fois guide et conseiller, ce livre-oracle t'adressera des messages avisés pour t'aiguiller dans chaque domaine de ta vie, selon la couleur vers laquelle ton intuition t'aura guidé : Rouge : l'amour et tout ce qui touche au domaine sentimental. Orange : la créativité et les idées. Jaune : la joie et les plaisirs Vert : la santé et la vitalité Bleu : le professionnel et le matériel Violet : le mental et la psyché Rose : la spiritualité et l'invisible Allié précieux du quotidien, il t'aidera à trouver en toi les réponses dont tu as besoin pour faire face à toute épreuves de la vie. A la lumière de ses guidances lumineuses, tu pourras alors cheminer selon tes ressentis, t'épanouir pleinement, et vivre ta vie en couleurs.