Un été à Caméline

Après onze ans de vie parisienne, Nais est rentrée à Caméline, son village natal perché entre Ventoux et Luberon. Avec le coeur en berne : la mort de sa mère, un mariage malheureux, une carrière ennuyeuse. A vingt-neuf ans, elle doit diriger la propriété agricole dont elle vient d'hériter. Récolte de lavande, confection de savons, gestion d'un gîte hôtelier : pas facile de changer de vie ! Et en est-elle plus heureuse ? Son ami d'enfance, Gabriel, murailler, est lui aussi revenu au pays. Si leurs retrouvailles sont glaciales - trop de non-dits, de secrets les éloignent -, elle est irrésistiblement attirée par sa présence magnétique. Mais Arthur, vacancier bruxellois au caractère avenant, la trouble aussi. Cet été à Caméline s'annonce riche d'inattendu... Entre nouvelle vie, chassé-croisé amoureux et quête du bonheur, le portrait plein de charme d'une héroïne qui renaît sous le ciel de Provence.