Penny en concours Tome 3 : Un nouveau défi

Les plus belles aventures de Pénélope Leprévost, la championne olympique d'équitation ! Penny Prévost et sa jument baie Sarah enchaînent les victoires dans toute la région, attisant jalousies et convoitises. Heureusement, la jeune fille peut compter sur ses plus fidèles amis et sur Victor, son petit copain, pour l'épauler en toutes circonstances et la protéger des coups fourrés. Mais, au milieu de tous ces concurrents, un certain François Masson semble s'intéresser de très près à la jeune fille... Et si cet homme pouvait offrir à Penny ce dont elle n'avait jamais osé rêver ?