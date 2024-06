Penny en concours Tome 1 : Le crack

Les plus belles aventures de Pénélope Leprévost, la championne olympique d'équitation ! Penny Prévost fait son entrée dans la cour des grands en décrochant ses premières médailles. Au côté de ses fidèles amis Emma, Matt, Elisa, mais surtout Victor dont elle s'est beaucoup rapprochée, elle fait des étincelles ! L'arrivée fracassante de la championne Emilie Leroy et de son crack Vulcain va changer la donne. Tous les regards se portent désormais sur ce couple star... jusqu'au jour où Vulcain est victime d'un terrible accident et refuse de laisser sa cavalière l'approcher. Pourra-t-il un jour redevenir le champion qu'il a été ?