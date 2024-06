Yoga : Anatomie et mouvements. 3e édition

Approfondissez votre pratique du yoga en maîtrisant les mécanismes à l'oeuvre dans chaque posture ! Examiner à la loupe chaque posture de l'intérieur pour gagner progressivement en souplesse et en force : tel est l'objectif de cet ouvrage, qui vous propose de vous aider, si vous êtes débutant, à appréhender les principes de base du yoga et, si vous êtes un adepte convaincu, à comprendre dans le détail la façon dont chaque posture agit sur le corps a ? n d'approfondir votre pratique. Des dessins anatomiques très précis en couleur des muscles en action et de toutes les structures corporelles impliquées dans chaque asana viennent compléter les explications détaillées sur les forces musculaires et articulaires s'exerçant dans chaque posture. Vous serez ainsi à même de vous représenter comment une légère modi ? cation de la position peut jouer sur la sollicitation de tel ou tel muscle ou articulation (et éviter les risques de lésions). Vous appréhenderez le rôle des systèmes osseux, musculaire et nerveux, et à quel point placement du dos, respiration et position du corps sont indissociables. Vous apprécierez la façon dont les variations peuvent accompagner la progression de chacun selon son niveau ou ses spéci ? cités corporelles. Pour chaque posture sont indiqués son nom en sanskrit et son équivalent français, les articulations et les muscles mobilisés et sollicités, ainsi que les dif ? cultés éventuelles, et la manière dont la respiration doit l'accompagner. Des index récapitulatifs en ? n de d'ouvrage permettent de repérer rapidement chaque posture par son nom sanskrit ou français. Que vous commenciez le yoga, que vous vouliez progresser dans votre pratique ou que vous l'enseigniez, c'est l'ouvrage indispensable pour aborder chaque asana de manière plus juste et plus consciente, en y entrant avec une connaissance ? ne de votre corps et de ses structures anatomiques.