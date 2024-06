Papa sapiens

A travers les réponses d'un père aux questions de ses enfants, découvrez l'histoire des paternités du Néolithique au XXIe siècle. Drôle et ultra-instructive, une BD plaidoyer pour un juste rôle des pères dans notre société. " Dis papa, c'est quoi un papa ? " C'est avec cette question d'enfant, anodine et innocente, que commence un voyage dans le temps à la rencontre des darons, du Néolithique au XXIe siècle. Voyage qui amène à son tour de multiples questions et qui permet également de rectifier préjugés et clichés : les pères préhistoriques étaient-ils vraiment des chasseurs toujours absents de la grotte ? Quel est l'impact de la sédentarisation de notre espèce sur le rôle des pères ? Qu'est-ce que la puissance paternelle et comment a-t-elle imprégné notre culture au fil des millénaires ? Pourquoi les paternités sont un enjeu de virilité depuis l'Antiquité ? Comment les pères peuvent et doivent s'adapter à l'évolution d'une société plus juste ? Une BD pour comprendre et voir les paternités autrement, avec humour et sans détour !