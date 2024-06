Les relations internationales de 1945 à nos jours. De Yalta à la guerre de Gaza

Que sera le monde d'après ? De 1945 à nos jours, Pascal Boniface retrace de façon directe, claire et vivante près de quatre-vingts ans de relations internationales. Il met ainsi en lumière les précédents, les choix et les biais géopolitiques qui permettent de décrypter l'actualité et de percevoir le monde dans sa globalité. Foisonnante et explosive, la période contemporaine ne cesse de nous surprendre : cet essai didactique constitue la référence indispensable des lecteurs désireux de prendre du recul pour aborder la mondialisation de façon éclairée et le présent en connaissance de cause.