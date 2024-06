Burger Kill. Une enquête de Michel-Arthur Chevalier

Ancien chef de Matignon et ex-membre de la FIN, la Force d'Intervention Nationale, une organisation antiterroriste secrète, Michel-Arthur Chevalier, alias MAC, s'est retiré dans les Alpilles pour ne plus se consacrer qu'à ses deux passions, la cuisine et son amoureuse, Héloïse. Il n'imaginait pas se retrouver si rapidement dans le bureau du nouveau Premier ministre en présence d'un des acteurs les plus connus au monde, pour leur rendre "juste" un petit service. Un Indien disparu il y a plus de cent ans, un chef de cuisine assassiné, une star de cinéma, le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois, Buffalo Bill et son West Wild Show, la Camargue et ses grands espaces, le Luberon et sa guerre des chefs... De 1905 à aujourd'hui, accompagnez MAC à la recherche de la vérité.