"A main levée" est le premier texte écrit par une jeune poèteet traductrice. Il explore de manière langagière et fragmentaire les différentesfacettes de la main, organe du contact sensoriel et sensuel. Texte qui se composede 5 parties qui joue avec la main à travers la langue, le geste, la sensualité, l'érotisme, la spiritualité. La main comme outil, témoin du temps qui passe, dela douceur ou de la prière. Ce texte, original par son approche et parson sujet "la main", outil du savoir faire, devient, dans le texte de LénaïgCariou un jeu à la fois inventif, savant et simple autour du langage.