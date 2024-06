Teresa Lanceta. La mémoire tissée

Teresa Lanceta, née à Barcelone en 1951, se distingue comme l'une des plus grandes artistes contemporaines espagnoles, saluée par le Premio Nacional de Artes Plásticas en septembre 2023. Son travail polyvalent explore le tissage, la peinture, le dessin, la vidéo et l'écriture. Adoptant le tissage comme moyen d'expression dès les années 1970, Lanceta s'immerge dans les communautés de tisserands du Moyen Atlas au Maroc dans les années 1980 et fusionne leurs traditions textiles avec sa vision unique. Son art transcende les catégories artistiques, offrant des variations de formes et de couleurs entre signes et figuration. Le nomadisme et le multiculturalisme sont des fils conducteurs de son travail, qui s'inspire des communautés gitanes espagnoles et explore la mémoire et la fonction des tissus en tant que langage collectif. Engagée socialement et écologiquement, Lanceta défend un art durable. Cet ouvrage présente un panorama de ses créations des années 1980 à nos jours en étudiant la part d'engagement social de l'artiste et son rapport à l'identité catalane et espagnole.