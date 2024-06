La Cagnotte de Cyprien - Poche

Un amour à la campagne, sous le ciel du Luberon, entre Pauline et Cyprien, deux vieux face à la tendresse. La cagnotte, Cyprien saura l'utiliser au mieux dans l'intérêt de Pauline, et tant pis pour une descendance qui se révèle, au fil des pages, de plus en plus indigne. L'éternelle histoire du vieux paysan et de son trésor, face à l'avidité de ceux qui seront un jour ses héritiers. Le vieux Cyprien n'entend pas s'en laisser déposséder, et il saura en profiter au mieux, pour l'amour de Pauline et de ces paysages du Luberon qui sont toute leur vie. Cyprien et Pauline. Pauline et Cyprien. Un grand moment de tendresse et de passion sous la plume sensible et délicate de l'auteur : une écriture qui va puiser son encre au plus secret des êtres, au plus secret des coeurs, pour tracer à grandes lettres d'émotion des pages d'une grande intensité au livre des sentiments.