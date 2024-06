Dites-moi docteur... Les implants dentaires... ?

Personne n'est à l'abri de la perte de tout ou partie de ses dentsâAA- Le remplacement de ces dents est une nécessité médicale et sociale, assuré par la mise en place d'une prothèse. La dent prothétique de nos ancêtres était un objet hétéroclite de nature végétale, minérale ou animale. Echec inéluctable à très court terme. Ce procédé fut remplacé par de nombreux autres types de prothèse non enfouies, dites adjointes puis conjointes. L'inconfort généré a conduit les praticiens à revenir sur ce geste primitif, encouragés par les progrès de la biologie, de la science des matériaux et proposer au XXeAAA siècle le premier implant défini endo-AAA­osseux. En 1980, un nouvel implant endo-osseux, présenté par Branemark, devenait l'implant dit ostéo-intégré, présenté actuellement comme l'implant dentaire universel de référence. Qu'en est-il vraimentâAAAA ? En réalité l'échec de cet implant semble se présenter de nouveau mais à plus ou moins long terme selon les AAA­statistiques et se manifester par leur dé-AAA­ostéo-intégration, faisant suite à un processus infectieuxAAA : la péri-implantite. Il faut savoir qu'il n'existe à ce jour aucun implant de ce type ayant atteint une durée de vie de quarante ans, date de sa mise sur le marché. à partir de ce constat d'échec, on peut se poser la question suivanteAAA : y a-t-il une différence entre une prothèse endo-osseuse datant du Néolithique et un implant moderne ostéo-intégré au niveau du principe de l'enfouissement de la prothèse d'antan et de l'implant actuelâAAAA ; de leur protocole de mise en placeâAAAA ; de la nature des matériaux les constituantâAAAA ; des résultats et de leur taux d'échec respectifsâAAAA ; des causes de l'échecAAA : de la péri (prothèseâAAAA ? ) ite de l'époque à la péri-AAA­implantite actuelleâAAAA ; de leurs conséquences sur le plan bucco-dentaire, général, juridique et financier. Les éléments d'information à propos des implants ostéo-intégrés contenus dans ce livre confirmeront la non fiabilité des implants de Branemark sous leur forme actuelle selon nous, en réponse à la question que vous nous aviez poséeAAA : dites-moi docteurâAA- Les implants dentairesâAAAA ?