Les Beatles. De l’histoire au mythe

George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr : les quatre Beatles apparaissent, avec le recul du temps, comme le groupe de musique populaire le plus célèbre et le plus influent du XXe siècle. Il n'occupe pourtant le devant de la scène qu'une dizaine d'années, incarnant presqu'à lui seul la décennie 1960-1970. Beaucoup d'auteurs se sont penchés sur le phénomène depuis plus d'un demi-siècle, sans toujours parvenir à en comprendre tous les ressorts et toutes les dynamiques. Cette nouvelle biographie des Beatles n'est évidemment pas la seule disponible, mais elle est, paradoxalement, l'une des toutes premières écrites par un historien. Renouveler le genre biographique appliqué aux vedettes populaires, et singulièrement aux Beatles, est l'un des objectifs principaux de ce livre, mais ce n'est pas le seul. Le récit cherche à se situer au plus près d'une certaine vérité des sources et à replacer la carrière des Beatles dans le contexte politique, social et culturel des années 1950 et 1960. Les aspects techniques (son, image) et les composantes musicologiques demeurent aussi essentiels à la compréhension d'un succès d'une dimension planétaire. Il s'agit, par ailleurs, d'envisager l'itinéraire du groupe sur la longue durée de leur historicité. Le souvenir, encore très présent, de cette épopée contribue à consolider la légende dorée des Swinging Sixties, tout comme le mythe des Fabulous Four. Une histoire qui ne se réduit pas à la période glorieuse des Beatles, de 1963 à 1970, mais qui se déploie dans un espace-temps beaucoup plus large, des années 1940 aux premières décennies du XXIe siècle. Bertrand Lemonnier, agrégé de l'Université et docteur en histoire, est professeur honoraire de chaire supérieure. Il a publié plusieurs ouvrages sur l'histoire contemporaine de la Grande-Bretagne et divers articles sur le rock. Il est également l'auteur d'une étude sur Les Postes et la Commune de Paris, une guerre des communicationsde 1871 à nos jours, L'Harmattan (2022).