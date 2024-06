Danzai Lock - vol. 02

Un moine torturé et un bourreau au grand coeur s'allient dans un monde où chacun lutte pour vivre une heure de plus... Takaya a embarqué dans le train à destination de l'extérieur du 6e District afin de gagner les 10 000 années qui lui permettront de retirer son collier de condamné. Mais lorsque le moine Yûshin et le bourreau Kunoji découvrent le mensonge que cache son crime, la vie du jeune homme ne tient plus qu'à un fil... Découvrez un nouveau genre de manga d'action et de sabres, par la scénariste d'animés Yasuko Kobayashi, qui a notamment oeuvré sur L'Attaque des titans, Death Note et JoJo's Bizarre Adventure.