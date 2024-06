Immortal X-Men T01 : Haïs et craints

Suite aux événements d'Inferno et de X Lives/X Deaths of Wolverine, l'ambiance n'est pas à la fête au sein du Conseil Secret de Krakoa, au point que Magnéto s'en va ! Qui va le remplacer ? Quels noirs présages Destinée voit-elle dans l'avenir ? Et lorsque les Eternels décident d'éliminer les mutants, le Conseil saura-t-il parler d'une même voix ? Cette série signe le retour de Kieron Gillen (Die, Eternals) dans l'univers des mutants. Il y explore les personnalités des différents membres du Conseil Secret, les mutants qui dirigent Krakoa. Les évènements d'AXE : Judgment Day auront bien sûr une part importante dans les décisions du groupe.