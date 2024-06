X-Men T01 : Intrépides

Les héros de Krakoa s'unissent pour sauver la planète ! Les mutants ont trouvé un havre de paix sur leur île, mais ils réalisent qu'ils ne peuvent pas tourner le dos aux malheurs du monde. Une équipe triée sur le volet va représenter les mutants pour défendre la planète : Cyclope, Marvel Girl, Sunfire, Malicia, Wolverine, Synch et Polaris sont les nouveaux X-Men, et face au Maître de l'Evolution ou au Dr Stasis, ils auront du pain sur la planche ! Voici enfin recueillie en album MARVEL DELUXE la plus super-héroïque des séries de l'ère House of X/Powers of X ! Gerry Duggan (Deadpool) et Pepe Larraz (House of X) unissent leurs immenses talents pour ouvrir une nouvelle période dans la saga imaginée par Jonathan Hickman !