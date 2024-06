Immortal Iron Fist. Les armes immortelles

Après avoir appris de la plus dure des façons que l'héritage d'Iron Fist lui réserve encore bien des surprises, Danny Rand retourne à K'un-Lun pour participer à un tournoi contre les Armes Immortelles des Sept Capitales Célestes ! Quelle sombre conspiration cache cette compétition ? Nous fêtons les 50 ans d'Iron Fist avec un gigantesque album recueillant la totalité de ce qui est très certainement la série la plus réputée du personnage, créée par Ed Brubaker (Captain America) et Matt Fraction (Thor). Avec en prime les aventures des Armes Immortelles et une quarantaine de pages de matériel inédit !