Le Petit Théâtre des Opérations présente. Tome 1, Guerres Napoléoniennes

Après les deux Guerres mondiales, Julien Hervieux (aka L'Odieux Connard) explore une autre époque historique avec Prieur & Malgras qui mettent en scène des exploits incroyables qui se sont déroulés pendant les guerres napoléoniennes. Connaissez-vous Lisette, la jument de guerre, qui mordait les soldats russes pour sauver la vie de son capitaine Marbot ? Saviez-vous que pour faciliter l'engagement des recrues l'armée britannique acceptait que les femmes accompagnent leurs hommes à la guerre ? Connaissiez-vous la persévérance du général Daumesnil qui, même après l'abdication de Napoléon, a refusé de rendre Vincennes pendant 120 jours face aux Russes ? Autant d'anecdotes surprenantes à découvrir dans ce tome du Petit Théâtre des opérations ! Avec sa formule désormais lue et approuvée par des milliers de lecteurs : des histoires longues suivies de textes documentés appuyant leur véracité, ainsi que de courtes anecdotes toutes aussi étonnantes. Et si vous vous posez la question, oui, tout est vrai ! Toute ressemblance avec des personnages et faits ayant existé est absolument volontaire.