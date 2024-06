Les âmes du temps perdu

Ariel, scientifique de haut vol spécialisée dans l'énergie de l'infiniment petit, risque sa vie lors d'un pèlerinage vers un monastère caché dans les contreforts de l'Himalaya. Au même moment, Arold, professeur et historien de renom, tente de dater un objet découvert sous 2, 5 kilomètres de glace au nord de l'Antarctique. Ils ne se connaissent pas, mais partagent pourtant un passé lointain et devront tout mettre en oeuvre pour découvrir et révéler un secret essentiel à la survie de l'humanité. Dans cette entreprise, un moine d'une infinie sagesse et un général de l'armée américaine leur seront d'une aide précieuse. De l'archéologie à l'énergie quantiques, en passant par les mémoires akashiques, David Perroud nous régale une fois de plus de son univers profondément inspirant, porté par un rythme haletant. Où s'arrête la fiction et où commence la réalité ? Se pourrait-il qu'une civilisation ancienne cherche à nous protéger ? "Touchant, poignant, à la mesure du meilleur dans son genre. De la science déguisée en une histoire capable de changer le monde. " Ervin László, théoricien des systèmes deux fois sélectionné pour le prix Nobel de la paix "Ce roman vient nous chercher dans nos interrogations les plus existentielles". Guibert del Marmol, auteur et conférencier en matière d'innovations sociétales