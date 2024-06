My Gently Raised Beast T01. My Gently Raised Beast tome 1

Blondina vit comme une esclave depuis la mort de sa me re. Ne sachant plus comment s'en sortir, elle finit par vendre le seul bien en sa possession : une bague ayant appartenu a son pe re. Lequel se re ve le e tre... l'empereur. Elle rejoint donc le palais, ou elle fait la connaissance de sa demi-soeur Adelai et de son demi-fre re Lart, qui l'accueillent on ne peut plus froidement. Livre e a elle-me me, ayant pour seule compagnie Lucy, fille de comte, elle finit par croiser la route d'un e trange chat noir que tout le monde semble redouter. Et pour cause. Le petit animal est en re alite la panthe re noire, membre le plus cruel du clan de la panthe re le gendaire. Capable de prendre forme humaine, Amon, accompagne d'un dro le de petit oiseau, de cide de rester aux co te s de Blondina et de veiller sur elle.