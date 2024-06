Agatha Christie, L'Intégrale, tome 1. Les années 1920-1925

Voici rassemblées les premières oeuvres de celle qui deviendra l'incontestée "reine du crime" de la littérature. C'est pour faire face à ses problèmes financiers qu'elle poursuivra une carrière commencée en amateur en 1920 avec la publication de La Mystérieuse Affaire de Styles. Le roman policier des années 1920-1925, qui est, à l'image de l'époque, d'un extraordinaire foisonnement, voit passer Agatha Christie de l'énigme au roman d'aventures criminelles, et prendre sa place parmi les grands. En 1925, les bases essentielles de l'oeuvre sont jetées, et un certain Hercule Poirot, déjà né depuis 1916 sous la plume d'Agatha Christie, se taille une célébrité bientôt universelle. Ouvres traduites de l'anglais par Thierry Arson, Michel Averlant, Françoise Bouillot, Sylvie Durastanti, Pascale Guinard, Marie-Josée Lacube, Laure Terilli et Albine Vigroux.