Lina et Lino campent à la mer

La plage Lina et Lino adorent les vacances à la mer. Cette année ils sont comblés, le camping est tout près de la plage ! Seaux, pelles ballon et raquettes... et c'est parti ! Mais, caché dans le sable, un petit animal à pinces va les surprendre... Coquillages et crustacés Un Milan Poussin qui arrive à point pour les grandes vacances ! La joie du camping, un endroit que les enfants adorent. Et le bonheur de la plage, des baignades, du soleil et des coquillages ! Lire en s'amusant Des jeux pour s'échauffer, une chouette histoire à lire et une comptine en récompense.