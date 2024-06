Ma première mythologie - Ulysse et le chant des sirènes CP/CE1 6/7 ans

Ulysse et son équipage essaient de s'enfuir de l'île de la magicienne Circé. Mais la mer autour d'eux est remplie de dangers, comme les Sirènes, des créatures maléfiques. Ulysse et ses hommes parviendront-ils à leur échapper ? Le héros va devoir ruser... "Ma première mythologie" , une série de vrais petits romans, adaptés aux élèves des classes de CP et de CE1, pour être fiers de lire ! Avec pour chaque titre : - Un épisode classique de la mythologie raconté en plusieurs chapitres pour pouvoir faire des pauses et faciliter la lecture. - Un quiz pour vérifier sa compréhension de l'histoire. - Un dossier documentaire pour connaître tous les secrets des mythes. - En bonus : l'histoire lue par l'autrice accessible grâce à un QR-code à la fin du livre.