Mon grand guide des chakras. Tout pour comprendre et utiliser les chakras au quotidien

Tout ce qu'il faut savoir sur les chakras, les énergies et leurs bienfaits se trouve dans ce livre ! Prenez soin de vous grâce aux 7 chakras principaux (racine, sacré, plexus solaire, coeur, gorge, 3e oeil, couronne), ainsi qu'avec les 6 autres chakras (étoile de la Terre, étoile de l'âme, angélique, universel, galactique, porte divine). Identifiez leurs bienfaits, leurs correspondances et leur impact sur notre être. Approfondissez votre compréhension de chaque chakra, de sa signification, de ses fonctions et de ses déséquilibres potentiels. Grâce à des explications claires et à des conseils pratiques, vous apprendrez à percevoir et à rééquilibrer vos énergies pour atteindre une harmonie totale dans tous les aspects de votre vie. Explorez une variété de techniques, y compris, la visualisation et la thérapie par les cristaux, pour stimuler et aligner vos chakras. Que vous cherchiez à guérir des traumas passés, à augmenter votre vitalité ou à éveiller votre conscience spirituelle, ce guide vous accompagnera dans votre voyage de transformation personnelle. Lucile Huguet est thérapeute et praticienne en soins énergétiques depuis 2018, elle aide les personnes à sortir de leurs croyances et à libérer leurs énergies.