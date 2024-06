Histoires du cinéma X

Le "X" français est une industrie considérable, une production torrentielle charriant le pire et le meilleur. Né avec le cinématographe, le genre s'est d'abord appelé "clandestin" , "marginal" , ou "de bordel" pendant près de cinquante ans. Il a connu un véritable âge d'or dans les années 1970 avant d'être économiquement étranglé par la loi. Désormais absent des salles de cinéma, il prospère et se massifie par la vidéo et Internet. L'univers du X est constitué de secrets de fabrication et d'étonnants procédés d'exploitation flirtant avec l'illicite, de mystères, de légendes et parfois de révélations : même reconnu, il a conservé quelques habitudes héritées de son sulfureux passé clandestin. Pseudonymes, tournages occultes, défis du bizarre et de la transgression, personnalités insolites, démêlés parfois burlesques avec la censure, dessous financiers, scandales, affaires et condamnations : le genre charrie beaucoup de faits troublants et quelques mythes qu'il convenait d'éclairer dans cette enquête scrupuleuse. Critique de cinéma, ancien rédacteur en chef de La Revue du cinéma et de La Saison cinématographique, Jacques Zimmer est l'auteur de nombreux ouvrages dont Le cinéma érotique (J'ai lu, 2001) et Piccoli, grandeur nature (Nouveau Monde éditions, 2008). Il a publié Sade et le cinéma en 2010, à La Musardine.