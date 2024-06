100 questions (pas si cons) pour les jeunes papas

Ai-je le droit d'utiliser la grossesse de ma femme pour ne pas aller à un certain nombre de soirées reloues ? Est-ce que les enfants des autres ont vraiment fait leurs nuits en rentrant de la maternité ou est-ce que tous nos potes sont des gros mythos ? Puis-je faire semblant de dormir pour ne pas me lever la nuit quand mon bébé pleure ? Devenir parent, c'est découvrir un nouveau monde : des cris, des couches, de la bave (ouais, ça fait rêver). Et qui dit nouveau monde dit 100 000 questions qui nous assaillent. Dans ce livre, Laurent Moreau nous prouve qu'il n'y a aucune question con (ou presque) concernant la paternité et l'éducation. Tous ceux qui sont passés par là vous le diront : écoutez-le, il a (à beaucoup de choses près) raison ! Le livre indispensable pour faire de vous "le meilleur papa au monde" (ou pas) ! Laurent Moreau est un spécialiste autoproclamé de la petite enfance (ses enfants se portent très bien ! ). Il distille ses conseils dans le monde entier, au Japon notamment. Ou, du moins, il ne devrait pas tarder à le faire. Il est aussi et surtout le père de près de 40 000 listes et l'un des fondateurs de Topito. com, un site incontournable du web français. Auteur du best-seller Guide de survie du jeune papa (Leduc humour), il trie, liste et classe tous les sujets qui lui passent par la tête depuis six ans. Oui c'est ça, comme un parfait psychopathe.