Comptines et berceuses de Bretagne, Livre-CD

Annie Ebrel, Yann-Fanch Kemener... Les plus belles voix de la Bretagne d'aujourd'hui pour un voyage intense et émouvant ! Autour d'eux, une dizaine d'interprètes nous invitent à (re)découvrir un patrimoine d'une grande poésie au son du violon, de la harpe, de la clarinette, de la cornemuse... En alternant gallo et breton, ce florilège de 23 berceuses et comptines nous plongent dans une Bretagne riche et généreuse. Témoignage d'un patrimoine vivace, elles puisent dans les sources celtiques et chantent la vie quotidienne et la nature. Un trio d'illustrateurs. trices bretons talentueux, que la Bretagne, ses paysages et ses traditions inspirent loin des clichés : Rozenn Brécard, Mickaël Jourdan et Chloé Malard. Toutes les paroles sont reproduites, traduites en français et commentées dans le livre. Un trésor d'informations sur les origines et les gestuelles des comptines ! Ecoute via le CD inclus dans le livre ou en ligne sur les principales plateformes de streaming. Ce livre-cd a été réalisé avec l'aide de l'association Dastum, qui se donne pour mission depuis 1972 la collecte, la sauvegarde et la diffusion du patrimoine oral de la Bretagne.