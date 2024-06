Meurtre à Capri

Depuis Naples, les aliscafi et les voiliers glissent sur la Méditerranée vers Capri, lieu de villégiature baigné de soleil et couvert de vignes. Mais ce paysage idyllique devient un décor funèbre lorsqu'une barque s'échoue sur la plage juste avant les festivités du 15 août, avec à son bord le corps de l'héritier d'une grande famille d'industriels. Le jeune policier Enrico Rizzi et sa collègue Antonia Cirillo, fraîchement débarquée du continent, se trouvent pour la première fois confrontés à un meurtre. Une affaire qui risque de secouer l'île jusqu'à ses racines et de mettre en danger son existence même. Une enquête captivante, un duo attachant et complexe, et un décor époustouflant pour ce best-seller international déjà vendu à plus de 150 000 exemplaires.