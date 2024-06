La culture politique romaine. Penser le pouvoir impérial - De la République au IIIe siècle

La notion de "culture politique" désigne à la fois la connaissance et l'expérience que tout un chacun peut avoir d'un système de gouvernement et une nouvelle approche du politique qui s'est développée à partir des années 1950 : celle-ci est focalisée sur les formes d'expression du pouvoir - notamment les formes symboliques (cérémonies, rituels, spectacles, etc.) - et sur la communication entre gouvernants et gouvernés. Ce manuel propose, pour la première fois, une étude des principaux aspects de la culture politique romaine de la fin du IIe siècle av. J. -C. jusqu'au IIIe siècle apr. J. -C. , en examinant plus spécialement la culture politique impériale et les liens entre les habitants de l'Empire romain et une figure du pouvoir à la fois proche et lointaine. Comment les citoyens et sujets de l'Empire ont-ils appréhendé le pouvoir romain ? Quels étaient leurs connaissances du politique et leur degré de participation, d'adhésion au gouvernement ? Après une introduction consacrée au cadre conceptuel et historiographique sont étudiées les principales différences entre cultures politiques républicaine et impériale, l'éducation et la formation politiques entendues au sens large du terme, la figure de l'empereur, la communication, l'évolution des pratiques du pouvoir et de la pensée politique, l'expression de la loyauté et les oppositions.