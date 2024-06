Conçu pour faciliter l'apprentissage et la révision avant les examens ou les concours, cet ouvrage permet de comprendre facilement et de réviser rapidement l'essentiel des notions de gestion des ressources humaines, présentées en fiches pédagogiques. Chaque fiche comprend un rappel de cours, avec les idées clés à connaître et des approfondissements à la fois critiques et juridiques pour faire le lien entre les notions théoriques et les applications pratiques. Cette quatrième édition actualisée aborde notamment les nouvelles problématiques du télétravail, des IA, des openspace ou de l'index égalité H/F.