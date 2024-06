Nantes et la côte Atlantique Guide Un Grand Week-End

Un guide pour 3, 5 et même 7 jours à Nantes et dans ses environs ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Nantes et dans ses environs (Clisson et le vignoble nantais, Saint-Nazaire autour de son front de mer, la côte d'Amour de La Baule à Piriac-sur-Mer, Guérande et la Brière, la côte de Jade de Pornic à Saint-Brévin. Dans cette nouvelle édition : - Des visites et des plans par quartier - Des expériences uniques pour vraiment déconnecter : déguster des huîtres au marché de Talensac, infiltrer la mafia nantaise dans un Escape Game original, remonter l'Erdre à la rame, apprendre à cuisiner les algues, monter à cheval sur la plage ou dans les marais de Brière. - Les plus belles balades à faire à pied, à vélo dans la région : le vignoble à vélo, le parcours Estuaire de Nantes à Saint-Nazaire, balades sur le chemin des Douaniers, randonnée autour de la côte sauvage, promenade en barque dans les marais salants, etc. - Notre sélection des plus belles plages : pour farnienter, se baigner avec ses enfants, admirer le coucher du soleil ou faire de la voile. - Notre sélection de restos, de salons de thé et coffee shop cosy, les meilleurs lieux kid friendly et le top des activités à faire quand il pleut...