Toute l'histoire du classique Pixar : Vice-Versa dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : Riley a toujours été une enfant joyeuse ! Mais les choses changent lorsqu'elle doit quitter sa petite ville natale pour emménager avec ses parents à San Francisco. Alors que ses Emotions tentent de l'aider à s'adapter à sa nouvelle vie, c'est le désastre : Joie et Tristesse sont emportées loin du Quartier Général, laissant Colère, Peur et Dégoût seuls aux commandes.